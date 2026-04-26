مشاهد لإجلاء الرئيس ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديو يعرض مشاهد لإجلاء الرئيس الأمريكي ترامب، من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

أعلنت شرطة واشنطن أن الهجوم الذي وقع في الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذه شخص واحد فقط، وأن المهاجم تصرف بمفرده دون أي دعم من جهات أخرى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية: "نحن لا نعتقد أن المهاجم كان مدعومًا من أي جهة. يبدو أن التصرف كان فرديًا بالكامل".

وأضافت أنه لا توجد معلومات حتى الآن تشير إلى أن المهاجم كان معروفًا لجهاز الشرطة المحلي، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه هو من أطلق النار في الحادث.

وأشارت المتحدثة إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن تحديد دوافع المشتبه به، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حال اكتمال التحقيقات.

الشرطة الأمريكية رجحت أن المشتبه به قد يكون أحد نزلاء الفندق الذي وقع فيه الهجوم، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

من جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الرئاسي الأمريكي أن المهاجم تم اعتقاله بسرعة بعد محاولته الاقتراب من مكان الحادث. كما أوضح رئيس بلدية واشنطن أن الحادث كان محصورًا في شخص واحد، حيث اقتحم المهاجم نقطة تابعة لجهاز الخدمة السرية في ردهة الفندق، وتم إيقافه على يد أحد أفراد الجهاز، مع استبعاد أي تورط لأطراف أخرى.