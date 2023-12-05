عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل خارجية الشيوخ: الفرقاطة الجبار فخر كبير لمصر في معرض إيديكس 2023

ايديكس
ايديكس

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن معرض ايديكس 2023 يشهد مشاركة مثمرة من قبل الشركات.

txt

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023


وأضافت سماء سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن تنوع كبير في الأسلحة المعروضة في معرض ايديكس 2023، مستدركة أن المعرض الهام الحالي شهد أسلحة جديدة لمصر.

وتابعت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن معرض إيديكس 2023 منصة دولية لعرض أحدث الصناعات العسكرية، مشيرة إلى أن الفرقاطة الجبار فخر كبير لمصر.
 

سماء سليمان أيديكس الدكتورة سماء سليمان الإعلامي أحمد موسى الصناعات العسكرية الفرقاطة الجبار على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

موضوعات متعلقة

تنظيم المنتدى العلمى الأول لقوات الدفاع الجوي على هامش معرض إيديكس 2023

ترشيحاتنا

"إذلال الجيش الإسرائيلي".. واقعة صادمة لقائد أركان القوات في اجتماع مجلس الحرب..تفاصيل

بيان مشترك من السعودية وقطر بشأن الصراع في غزة

مفاجآت طوفان الأقصى مازالت تتفجر| القصة الكاملة لجاسوس حماس داخل جيش الاحتلال.. ضربة لإسرائيل

زيلينسكي يلغي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب: عاوز يسود عيشة الناس

صيغة التشهد الصحيحة في الصلاة.. احذر لا تصح العبادة إلا به


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

هل كثرة أمراض السرطانات لها علاقة بتغير المناخ.. دراسة تكشف مفاجأة

لا تتغافل عنها.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ