وكيل خارجية الشيوخ: الفرقاطة الجبار فخر كبير لمصر في معرض إيديكس 2023

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن معرض ايديكس 2023 يشهد مشاركة مثمرة من قبل الشركات.



وأضافت سماء سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن تنوع كبير في الأسلحة المعروضة في معرض ايديكس 2023، مستدركة أن المعرض الهام الحالي شهد أسلحة جديدة لمصر.

وتابعت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن معرض إيديكس 2023 منصة دولية لعرض أحدث الصناعات العسكرية، مشيرة إلى أن الفرقاطة الجبار فخر كبير لمصر.

