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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ب "أوباه موتشينغورى كاشيرى" وزير دفاع زيمبابوى يرافقها الفريق أول ٠فيليب اليريو سيباندا"!رئيس أركان زيمبابوى وشهد اللقاء توقيع مذكرتى تفاهم فى عدد من مجالات التعاون العسكرى ، كما ألتقى بالفريق أول "ذاكر عسكر أوغلو حسنوف" وزير دفاع أذربيجان ، حضر اللقاءين الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

معرض إيديكس 2023

كما إلتقى القائد العام للقوات المسلحة بالعميد "قصور كولبالى" وزير دفاع بوركينا فاسو ، و"باسكال سوريس" نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية ، و "روبيرت خاشادوريان" وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ؛ وتناولت اللقاءات مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية فى نسخته الثالثة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية تضمنت المرور على أجنحة المعرض وكبرى الشركات العارضة إطمئن خلالها على مستوى التنظيم وكافة الفعاليات التى يشهدها اليوم الثانى للمعرض .

كما إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن "صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة اليمنية" ، والعميد "إبراهيما سورى بانجورا" رئيس أركان القوات المسلحة لغينيا كوناكرى ، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

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وزير الدفاع رئيس الأركان القوات المسلحة معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس أيديكس 2023

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

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