وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ب "أوباه موتشينغورى كاشيرى" وزير دفاع زيمبابوى يرافقها الفريق أول ٠فيليب اليريو سيباندا"!رئيس أركان زيمبابوى وشهد اللقاء توقيع مذكرتى تفاهم فى عدد من مجالات التعاون العسكرى ، كما ألتقى بالفريق أول "ذاكر عسكر أوغلو حسنوف" وزير دفاع أذربيجان ، حضر اللقاءين الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

معرض إيديكس 2023

كما إلتقى القائد العام للقوات المسلحة بالعميد "قصور كولبالى" وزير دفاع بوركينا فاسو ، و"باسكال سوريس" نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية ، و "روبيرت خاشادوريان" وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ؛ وتناولت اللقاءات مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية فى نسخته الثالثة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية تضمنت المرور على أجنحة المعرض وكبرى الشركات العارضة إطمئن خلالها على مستوى التنظيم وكافة الفعاليات التى يشهدها اليوم الثانى للمعرض .

كما إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن "صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة اليمنية" ، والعميد "إبراهيما سورى بانجورا" رئيس أركان القوات المسلحة لغينيا كوناكرى ، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

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