اعتذارات وندم شديد.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل مثيرة بشأن أحمد فتوح

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد كواليس مثيرة بشأن موقف أحمد فتوح من التجديد للزمالك.

وقال إبراهيم عبد الجواد : موقف الزمالك في قصة فتوح لم يتغير ، اعتذار للجمهور ثم اعتذار للإدارة ثم التجديد للزمالك وفقا لشروط مجلس الإدارة ، موقف واضح مش هيتغير ، لكن الي اتغير موقف اللاعب اللي بيبدي ندم شديد علي اللي عمله خلال الفترة اللي فاتت .

وقام حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتدخل الفاعل لحل أزمة اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

والهدف من هذا التحرك هو إعادة فتوح إلى صفوف الزمالك، مما يمكنه من المشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق، والتأهب للانضمام إلى منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.