وزير خارجية الأردن: هناك تصعيد عربي ضد إسرائيل.. ولن نقبل بأجندتها في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي أن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية بحق شعب كامل، مُشددًا علي انه لا يمكن القبول بالصمت الدولي الذي يغطي الهمجية الإسرائيلية.

وذكر وزير الخارجية الأردني في تصريحات صحفية له أن هناك تغيرًا غير كافٍ في مواقف المجتمع الدولي من حيث قبول دعوتنا لوقف إطلاق النار.

وقال الوزير الأردني : على المجتمع الدولي أن يتحرك حماية لمصالحه على الأقل في المنطقة؛ فهناك تصعيد عربي في المواقف ونحن نركز على وقف الحرب والجرائم في غزة والضفة.

وتابع : نتصدى لأي محاولة إسرائيلية تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية و لن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة.

وأتم وزير الخارجية الأردني تصريحاته قائلا : إذا أرادت الولايات المتحدة استقرارا في المنطقة عليها مواجهة إسرائيل.