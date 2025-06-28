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ترامب يهدد إيران بمزيد من الضربات .. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد إيران بمزيد من الضربات .. تفاصيل

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بشن ضربات جديدة ضد إيران، في حال أثبتت التقارير الاستخباراتية أن طهران قادرة على تخصيب اليورانيوم بمستويات عسكرية.

وأضاف ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أنه أنقذ المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من "موت قبيح ومهين للغاية"، متهمًا إياه بالجحود بعد تصريحات للأخير قلّل فيها من شأن الهجمات الأمريكية، وادعى فيها أن بلاده قد انتصرت على إسرائيل والولايات المتحدة.

تشييع جماعي في طهران 

في هذه الأثناء، تتحضر إيران لتنظيم مراسم تشييع رسمية لستين من كبار قادتها العسكريين والعلماء النوويين الذين سقطوا خلال الضربات الإسرائيلية، التي نُفذت بالتزامن مع الهجمات الأمريكية، ضمن ما بات يُعرف بـ"حرب الإثني عشر يومًا" بين طهران وتل أبيب.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، فقد أسفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 627 مدنيًا، بينما لا تشمل الحصيلة القتلى في صفوف الحرس الثوري والعاملين في منشآت نووية حساسة.

اتهامات متبادلة وتحذيرات من التصعيد

ترامب، في كلمته بالبيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة "ستقصف إيران مجددًا بلا شك" إذا تم التأكد من أن تخصيب اليورانيوم وصل إلى مستويات عسكرية، مؤكدًا أن "التهديد الإيراني لم ينته، بل يتفاقم، وسنواصل مراقبته عن كثب".

وكانت إيران قد نفت مرارًا سعيها لتطوير ترسانة نووية، مؤكدة أن أنشطتها سلمية وخاضعة للرقابة، فيما شككت تقارير استخباراتية غربية بوجود عمليات سرية لا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 وفي تصعيد شخصي ضد خامنئي، قال ترامب: "كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل أو القوات المسلحة الأمريكية بإنهاء حياته"، مضيفًا: "أنقذته من موت قبيح ومهين، وليس عليه أن يقول: شكراً لك، الرئيس ترامب".

ورغم فشل المساعي الأمريكية حتى الآن في دفع إيران إلى التفاوض مجددًا على برنامجها النووي، قال ترامب: "كنا ندرس تخفيف العقوبات، لكن بعدما سمعنا مزاعمهم بالنصر، تم إيقاف تلك الخطط فورًا".

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