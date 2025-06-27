الكونجرس الأمريكي يناقش ضرب إيران.. انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين

قدّم مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أول إفادة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن الضربات الأمريكية الثلاث التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات داخل المؤسسة التشريعية حول مدى فاعلية هذه الهجمات، ومستقبل الانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وشارك في الجلسة كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، ووزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيجسيث، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بعد تأجيل سابق للإفادة التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي.

الجمهوريون يشيدون بالضربة

عقب انتهاء الجلسة، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تباين في المواقف. فقد أكد السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس أن "الضربة، بالتعاون مع إسرائيل، وجهت صفعة قوية للبرنامج النووي الإيراني"، واعتبر أن التقدم الإيراني قد تراجع بشكل كبير. في المقابل، أعرب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي عن قلقه، قائلاً إن "هناك قدرات نووية كبيرة لا تزال قائمة لدى إيران"، ما يشير إلى تحفظات داخل بعض الأوساط بشأن المبالغة في وصف نتائج الهجوم.

نقاش حول تفويض الكونجرس والشفافية الاستخباراتية

تزامنًا مع الإفادة، يتداول أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار يلزم الرئيس ترامب بالحصول على تفويض من الكونجرس قبل تنفيذ أي هجمات جديدة ضد إيران. واعتبر ديمقراطيون، إلى جانب عدد من الجمهوريين، أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها الدستورية بشن الهجوم دون الرجوع إلى الكونجرس أو التشاور معه.

كما طالب نواب بمعرفة التفاصيل الكاملة عن المعلومات الاستخباراتية التي دفعت ترامب لاتخاذ القرار، خاصة في ظل تضارب التقييمات حول نتائج الضربات. فقد أشار تقرير استخباراتي أولي إلى أن الهجمات ربما أخرت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتعارض مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللذين أكدا أن البرنامج تعرض لـ"دمار كامل".

البنتاجون يصف الضربة بـ"الناجحة تاريخيًا"

وخلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، قال وزير الدفاع بيت هيجسيث إن "العملية كانت ناجحة بكل المعايير"، مضيفًا: "سواء أردتم تسميته تدميراً أو دحراً أو محواً، اختاروا ما شئتم من الكلمات، لقد كانت هذه ضربة ناجحة بمقاييس تاريخية".

وفي السياق نفسه، أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، إلى جانب راتكليف، بيانين يؤيدان ما قاله ترامب بأن المنشآت المستهدفة "دمرت بالكامل وبشكل تام".

خلفية: التباين في التقييم يثير الجدل في واشنطن

وكانت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، قد نقلت عن مصادر استخباراتية أن الضربات لم تنجح في تدمير المكونات الحيوية للبرنامج النووي الإيراني مثل أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المخصب، وهو ما أثار جدلاً حادًا في الأوساط السياسية والإعلامية. وقد بادر ترامب وكبار مسؤوليه إلى نفي هذه التقييمات واتهام الإعلام بتضليل الرأي العام.