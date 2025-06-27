قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين.. ويأمل باتفاق مماثل مع الهند
انفجار خط مياه رئيسي في المحلة.. صور
الكونجرس الأمريكي يناقش ضرب إيران.. انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين
رابطة الأندية: حصلنا على الموافقات اللازمة لانطلاق الدوري.. ولا نية لتأجيله
مهاب ياسر على أعتاب الرحيل عن الزمالك بعد عرضين من الطلائع والحرس
من هو منصور عباس الإخواني العميل لإسرائيل؟.. حسام الغمري يكشف حقيقته
الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية
دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديدة 1447.. 6 كلمات تغير حياتك
أقل سعر دولار اليوم 27-6-2025
حسام الغمري يكشف سر اجتماع قيادات الإخوان مع مخابرات بريطانيا بشأن حماس.. فيديو
تفاهم أمريكي إسرائيلي على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين بشروط صارمة
عبد المنعم سعيد : لا أستبعد أن تتجدد التوترات بين إسرائيل وإيران في الفترة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يناقش ضرب إيران.. انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

قدّم مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أول إفادة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن الضربات الأمريكية الثلاث التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات داخل المؤسسة التشريعية حول مدى فاعلية هذه الهجمات، ومستقبل الانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وشارك في الجلسة كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، ووزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيجسيث، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بعد تأجيل سابق للإفادة التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي.

الجمهوريون يشيدون بالضربة  

عقب انتهاء الجلسة، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تباين في المواقف. فقد أكد السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس أن "الضربة، بالتعاون مع إسرائيل، وجهت صفعة قوية للبرنامج النووي الإيراني"، واعتبر أن التقدم الإيراني قد تراجع بشكل كبير. في المقابل، أعرب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي عن قلقه، قائلاً إن "هناك قدرات نووية كبيرة لا تزال قائمة لدى إيران"، ما يشير إلى تحفظات داخل بعض الأوساط بشأن المبالغة في وصف نتائج الهجوم.

نقاش حول تفويض الكونجرس والشفافية الاستخباراتية

تزامنًا مع الإفادة، يتداول أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار يلزم الرئيس ترامب بالحصول على تفويض من الكونجرس قبل تنفيذ أي هجمات جديدة ضد إيران. واعتبر ديمقراطيون، إلى جانب عدد من الجمهوريين، أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها الدستورية بشن الهجوم دون الرجوع إلى الكونجرس أو التشاور معه.

كما طالب نواب بمعرفة التفاصيل الكاملة عن المعلومات الاستخباراتية التي دفعت ترامب لاتخاذ القرار، خاصة في ظل تضارب التقييمات حول نتائج الضربات. فقد أشار تقرير استخباراتي أولي إلى أن الهجمات ربما أخرت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتعارض مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللذين أكدا أن البرنامج تعرض لـ"دمار كامل".

البنتاجون يصف الضربة بـ"الناجحة تاريخيًا"

وخلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، قال وزير الدفاع بيت هيجسيث إن "العملية كانت ناجحة بكل المعايير"، مضيفًا: "سواء أردتم تسميته تدميراً أو دحراً أو محواً، اختاروا ما شئتم من الكلمات، لقد كانت هذه ضربة ناجحة بمقاييس تاريخية".

وفي السياق نفسه، أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، إلى جانب راتكليف، بيانين يؤيدان ما قاله ترامب بأن المنشآت المستهدفة "دمرت بالكامل وبشكل تام".

خلفية: التباين في التقييم يثير الجدل في واشنطن

وكانت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، قد نقلت عن مصادر استخباراتية أن الضربات لم تنجح في تدمير المكونات الحيوية للبرنامج النووي الإيراني مثل أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المخصب، وهو ما أثار جدلاً حادًا في الأوساط السياسية والإعلامية. وقد بادر ترامب وكبار مسؤوليه إلى نفي هذه التقييمات واتهام الإعلام بتضليل الرأي العام.

إيران الكونجرس ترامب دونالد ترامب إسرائيل تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

الإيجار القديم

250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

جنازة صغيرين المنوفية

انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

الزمالك

الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص

الاهلي

الأهلي يفاوض 4 زملكاوية.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

أمين البحوث الإسلامية: الهجرة النبويَّة عبور حضاري من الضعف إلى التمكين

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

من منبر الهجرة .. أحمد عمر هاشم يدعو إلى نبذ السلاح ووحدة الأمة

القرآن الكريم

سبب نزول آية «إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ» ومعناها.. مجمع البحوث يوضح

بالصور

وصايا هاني الناظر.. روشتة طبية للمصيفين

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

مصطفى قمر برفقة مي فاروق في حفل غنائي بالهرم| صور

مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق

تعرض للسحر وتزوج 4 مرات .. أبرز تصريحات علاء عوض مع نهال طايل

علاء عوض
علاء عوض
علاء عوض

دلعى نفسك بقشر المانجا .. وصفات مذهلة للبشرة والشعر

المانجو
المانجو
المانجو

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد