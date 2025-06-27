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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الضياع

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكدت المستشارة أماني أبو سحلي، عضو حزب حماة الوطن، "إننا نحتفل بذكرى 30 يونيو، وهي الثورة الفاصلة في تاريخ مصر الحديث. فالشعب استعاد الوطن وهويته، وكانت المظاهرات ترفع شعار استعادة الهوية الوطنية التي حاول الإخوان طمسها".

واضافت ابو سحلي: نحن نحتفل بثورة 30 يونيو لأنها صححت المسار في مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من أول يوم يتولى المسؤولية وهو يرفع شعار الجمهورية الجديدة. لقد قام بتلبية نداء كل أبناء مصر الذين طالبوه أن يتولى القيادة في اللحظة التي كانت فيها مصر على شفا الانهيار، لذا كان هو خيار المصريين في اللحظة المطلوبة في تاريخ الأوطان.

وأشارت المستشارة أماني أبو سحلي، أمين عام حزب حماة الوطن بفرشوط: "لقد خرج الشعب على قلب رجل واحد من أجل عودة مصر لأبنائها، في موقف لا يقبل القسمة على اثنين، فإما استعادة مصر أو لا. لذا كان الرئيس السيسي يراهن بكل تاريخه على الشعب المصري الذي لبى النداء وحمى مصر من الضياع".

واكدت القيادية بحماة وطن إن من يرى مصر اليوم يرى دولة جديدة تليق بتاريخ مصر، فهي تمضي في كل أوجه التنمية رغم كافة التحديات الإقليمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. فبعيدًا عن أي شيء، فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنعم بالاستقرار، مما يجعلها مطمعًا للجميع. وهذا إن دل، فإنما يدل على وعي القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت أماني أبو سحلي إن حزب حماة وطن بأبنائه وقياداته مستمرين في الدعم الكامل والوقوف قلبًا وقالبًا مع القيادة المصرية. وأن الحزب يدعم وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستمرار المسيرة حتى يكتمل البناء بالكامل، وتحيا مصر بثورة 30 يونيو التي كانت بداية الانطلاقة المصرية.

حزب حماة الوطن حماة الوطن المستشارة أماني أبو سحلي 30 يونيو

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