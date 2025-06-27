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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب "شعب مصر" ينظم مؤتمرا جماهيريا احتفالًا بذكرى 30 يونيو .. غدا

حزب "شعب مصر
حزب "شعب مصر

أعلن حزب "شعب مصر" أنه سيعقد غدًا مؤتمره المركزي الجماهيري بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، وذكرى مرور عامين على انطلاق الحزب وذلك بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة، إلى جانب قيادات الحزب من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أشرف المقدم، رئيس الحزب، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الحزب على إحياء هذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي تمثل نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية واستعادة هيبتها ومؤسساتها، مؤكدا أن المؤتمر يحمل شعار "30 يونيو.. إرادة شعب وبناء وطن"، ويعكس إيمان الحزب العميق بدوره في دعم الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية.

وأضاف المقدم أن الاحتفالية تهدف إلى تجديد العهد على مساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفظ أمن واستقرار الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة، بالإضافة لاستعراض جهود الحزب على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لإرادة المصريين في مواجهة قوى الظلام والتطرف.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر كلمات لعدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، إلى جانب استعراض جهود حزب "شعب مصر" في دعم الدولة والمشاركة المجتمعية خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس حزب شعب مصر أن المؤتمر سيكون فرصة لتعزيز الاصطفاف الوطني وتنسيق الجهود بين القوى السياسية المختلفة لمساندة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، ونقل رسالة واضحة بأن الأحزاب الوطنية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتحقيق طموحات الشعب المصري.

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