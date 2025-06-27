برلماني: استقرار الشرق الأوسط يبدأ من غزة.. ومواقف مصر قوية وراسخة

أكد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن ما يجري في غزة ليس صراعًا عابرًا، بل معركة إنسانية كبرى في مواجهة آلة دمار لا تفرّق بين طفل وجدار، مشدداً على أن وقف الحرب على غزة لا يأتي عبر الكلام، بل عبر مواقف صلبة، تبدأ من “المطرقة لا المساومة”، أي من الضغط الحقيقي على الاحتلال لوقف عدوانه فورًا.

وقال شمس الدين في تصريحات صحفية، إن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل قوياً ثابتًا وراسخًا في دعمه للقضية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، وعلى كل الأصعدة، مضيفًا: “الرئيس السيسي يدير معركة دبلوماسية وإنسانية من أجل الفلسطينيين.”

ودعا النائب إلى ضرورة تشكيل موقف عربي موحد، واضح ومؤثر، يربط بين الدعم السياسي والدعم الإنساني، ويضع آليات تنفيذ حقيقية تضمن وقف نزيف الدم الفلسطيني، وتمكين الشعب المنكوب في غزة من استعادة حدّه الأدنى من الحياة.

وثمّن شمس الدين مواقف الدول العربية التي بادرت بدعم غزة في محنتها، مشيدًا بشكل خاص بعملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها الإمارات، والتي وصفها بأنها “شريان حياة يمر وسط الأنقاض”، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم العربي خلال الفترة الحالية.

وواصل:"غزة ليست مجرد جغرافيا محاصرة، بل بوابة الحقيقة، ومقياس صدق العالم. ومن يقف اليوم مع غزة، يقف مع العدالة، والحق، والإنسانية في أبهى صورها".