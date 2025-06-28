خرجوا بالفساتين وعادوا بالأكفان.. حكايات عن عرائس الجنة في المنوفية

فى صباحٍ مهيب امتزجت فيه دموع الفراق و الحزن، اصطفت النعوش للوداع الأخير في مشهد مؤلم ، 19 فتاة بريئة تحول طريقهم للعمل إلى طريق الموت، فارقوا الحياة في لحظة مأساوية، لتُكتب أسماؤهن في سجل الضحايا .

و أنهالت التعليقات و المنشورات التي تتضمن الرثاء و الدعاء لضحايا المنوفية كالاتي:

-فاجعة مأساوية كبيرة ،يوم حزين ،اللهم أجرهم في مصيبتهم .

-19 عروسة زي الورد في النعوش مشهد مهيب ومؤلم.. ربنا يصبر أسرهن وعرايس في السما وفي الأرض في أحب وخير الأيام إلى الله الجمعة.



-كانوا رايحين شغلهم نحسبهم ،الله يرحمهم و ربنا يصبر أهلهم.

-الخبر صادما ومؤلما إلى درجة لا يمكن احتمالها.

-فتيات قمة في الأدب و الأخلاق، الله يصبر أهاليهم.

تفاصيل حادث الإقليمي اليوم



شهدت محافظة المنوفية، وتحديدًا على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون، حادثًا مأساويًا تحولت فيه رحلة صباحية عادية لمجموعة من الفتيات الباحثات عن لقمة العيش إلى مجـ زرة مأساوية راح ضحيتها 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، إثر تصادم مروع بين ميكروباص وتريلا.



لحظات الرعب فى حادث المنوفية

بدأت الكارثة عندما سلك سائق التريلا طريقًا في الاتجاه المعاكس، في مخالفة لقواعد المرور، قبل أن تختل عجلة القيادة في يده، ليدخل في تصادم وجها لوجه مع ميكروباص كان يقل الضحايا، ومعظمهم من فتيات القرية المتوجهات إلى أعمالهن في الصباح الباكر.





مأساة قرية كفر السنابسة



قرية كفر السنابسة تحولت في دقائق إلى بيت عزاء مفتوح، فقدت 18 من بناتها دفعة واحدة، في حادث وصفه الأهالي بأنه “نكبة لم تمر بها القرية من قبل”، فالرحلة اليومية إلى العمل انتهت بكفن ودفن جماعي، والدموع تملأ العيون، والحسرة تخنق الحناجر.

تحرك أمني سريع



عقب الحادث، ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في الكارثة، وبدأت التحقيقات معه بتهمة القيادة المتهورة، والتسبب في وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص.

وزيرة التضامن الاجتماعي تتدخل



تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظة الأولى، ووجهت بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية، وتوفير المساعدات العاجلة من خلال فرق الهلال الأحمر.



صرف التعويضات



وجهت وزيرة التضامن بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن بالمنوفية.

كما أصدرت محافظة المنوفية بيانًا عن الحادث، قالت فيه: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الطريق الإقليمي من أبناء كفر السنابسة، شهداء لقمة العيش، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان."

ومن جهته، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة، وتكليف القيادات التنفيذية والصحية بتقديم الدعم الكامل للأسر المفجوعة.