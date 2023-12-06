الكشف عن كواليس اجتماع كبار قادة الجيش الإسرائيلي ليلة هجوم 7 أكتوبر

أفادت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر بشأن هجوم محتمل لحركة حماس.

وأوضحت “هاآرتس”، أن “الحاضرين للاجتماع في وزارة الدفاع خلصوا إلى أن حماس كانت تجري تدريبا على حدود غزة ولا تستعد لهجوم”.

وفي وقت سابق، كشف زعيم حزب "شاس" اليهودي المتشدد في الائتلاف ومراقب في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي أرييه درعي، مخططا للمقاومة الفلسطينية كانت أكثر تدمير في 7 أكتوبر الماضي، الذي شنت فيه عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى سر غضب إيران وحزب الله من يحيى السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة.

حماس كانت لديها خطط لهجومها في 7 أكتوبر

وقال زعيم حزب "شاس" اليهودي المتشدد في الائتلاف ومراقب في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن حماس كانت لديها خطط لهجومها في 7 أكتوبر، والتي كان من الممكن أن تكون أكثر تدميراً بكثير.

وأضاف مراقب في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، في مقابلة مع موقع "كيكار هاشابات": "نحن نعرف الآن ما لم نعرفه حينها".

وأوضح أنه منذ بدء العملية البرية، "توغل جيش الدفاع الإسرائيلي في مواقع قيادة حماس واستولى على كميات هائلة من المواد نرى الآن، ما هي خططهم لسمحات توراة - سمحات التوراة هو العيد اليهودي الذي تزامن هذا العام مع 7 أكتوبر.