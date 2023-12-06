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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة مجـ ازر الاحتلال.. تدشين مقابر جماعية في دير البلح

ارشيفي
ارشيفي

أفادت شبكة قدس الإخبارية بانه تم تدشين مـقـابــر جـمـاعـيـة في دير البلح وسط قطاع غزة، في ظل الـمــجــازر التي تنفذها قوات الاحـــتـلال بحق عائلات ومربعات سكنية كاملة.

وتواصل القوات الإسرائيلية حربها المستعرة ضد قطاع غزة لأكثر من 60 يوما علي التوالي حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.


فقد تجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب ال 16 ألف فيما زاد عدد الجرحى عن 42 الف.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية الي ان أعداد من الشهداء والجرحى قد وصلوا إلى مشفى ناصر جراء استهدافات الاحتلال لمناطق مختلفة بخانيونس الليلة الماضية، معظم من الأطفال والنساء

فيما نفذت طائرات الاحتلال حزام ناري عنيف في بني سهيلا شرق خانيونس بالإضافة الي القاء قنابل الفسفور بشكل مكثف شمال وشرق خان يونس.

واستهدف الـقصف منزل لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرقي خانيونس ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بجانب استشهاد عائلات باكملها جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل مدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة.


كما ارتقى أكثر من 15 شهيد جرّاء قصف الطيران الحربي الاسرائيلي عدد من المنازل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي مربع العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة مع حزام ناري محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات استهدفت محيط مسجد صلاح شحادة وجمعية الصحوة في شمال قطاع غزة

بينما اشتعلت النيران شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة نتيجة قصف للطيران الإسرائيلي باستعمال القنابل الحارقة.

وارتقى عشرات الشهداء جراء استهداف الاحتلال مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على النصيرات والمغازي ودير البلح والبريج وسط قطاع غزة ما خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وانقطعت الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة لنحو 12 ساعة مما أعاق جهود عمليات الإنقاذ
 

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