بيان عاجل من أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، ولا تدعم سوى الهدنة.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي: "نحن لا نؤيد وقف إطلاق النار في هذا الوقت... نحن ندعم استمرار الهدنة الإنسانية المصممة خصيصًا لأغراض محددة".

وأوضح أن “هذه الهدن الإنسانية، على وجه الخصوص، يجب أن يتم تطبيقها من أجل إطلاق سراح الرهائن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمم المتحدة، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في حالة "رعب مطلق ومتزايد"، داعية إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، إنه بعد شهرين من بدء الحرب على غزة، ما زال المدنيون يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي.

فظاعات" في قطاع غزة

وعبر المسؤول الأممي عن خشيته من وقوع ما وصفها بالـ"فظاعات" في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.