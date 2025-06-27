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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعترف بالتخطيط لارتكاب جريمة اغتيال العلماء الإيرانيين منذ التسعينيات

القصف الإسرائيلي لإيران
القصف الإسرائيلي لإيران
محمد عبد المعز

تتفاخر إدارة نتنياهو الحالية بدولة الاحتلال الإسرائيلية بالتخطيط لارتكاب جرائم الحرب باغتيال العلماء النوويين الإيرانيين داخل طهران،وهي جريمة تضاف لمجمل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق البشرية الآن،وجعلت المحكمة الجنائية الدولية تصنف نتنياهو كمجرم حرب دولي،وخرج تقرير بوول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين.

إسرائيل تخطط لاغتيال العلماء الإيرانيين منذ التسعينيات

ينشرون به اطلاق اسم عملية نارنيا على اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين،وتدمير المنشآت النووية الإيرانية منذ التسعينات،وحسب التقرير فتعرض العلماء النوويين الإيرانيين للاغتيال بسبب العملاء والجواسيس الإيرانيين الذين يعملون لصالح إسرائيل في ذات السياق عند اغتيال العلماء المدنيين الإيرانيين أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ذلك الهجوم الإرهابي واصفه بإنه يرقى لجرائم الحرب خلال جلسة مجلس الأمن الدولي.

طهران تحرق معهد وايزمان خلال حرب 12 يوم المسمى بعقل إسرائيل النووي

وردت طهران بحرق معهد وايزمان الإسرائيلي للأبحاث النووية،والمعروف بعقل إسرائيل النووي في إتجاه آخر يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن تدمير إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية بينما قامت الطائرات الأمريكية الاستراتيجية من طراز بي2 بالقاء 185 طن متفجرات على المنشآت النووية الإيرانية فوردو وأصفهان ونطنز والتي جعلت البرنامج النووي الإيراني يتراجع مئات السنين للوراء كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بوقت سابق.

نتنياهو اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين طهران التسعينات حرق معهد وايزمان

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