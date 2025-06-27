شيكابالا يشيد بحمزة المثلوثي: لم يفتعل أزمة يوما.. وجمهور الزمالك يقدر المخلصين

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بزميله التونسي حمزة المثلوثي، مؤكدًا أنه كان نموذجًا للاعب المحترف والمخلص، منذ انضمامه للفريق، وحتى آخر يوم له داخل القلعة البيضاء.

وقال شيكابالا عبر فيديو بثه عبر صفحته الشخصية: "منذ أول يوم له في الزمالك وحتى آخر يوم، لم يفتعل حمزة المثلوثي أي أزمة، وكان دائمًا يعمل بجد واحترام، كان أحد قادة الفريق، وشعرنا جميعًا بأنه واحد منا منذ اللحظة الأولى".

وأضاف قائد الزمالك: "جمهور الزمالك دائمًا يقدّر اللاعبين الذين يخلصون للنادي، ولهذا ستقيم رابطة الزمالك في الإمارات حفلًا خاصًا لتكريمه؛ تقديرًا لمسيرته مع الفريق".