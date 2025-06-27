الزمالك يعلن انتهاء مشوار عبد الشافي مع كرة القدم

أعلن نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتهاء مسيرة محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الساحرة المستديرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، بيانا، عبر "فيس بوك"، جاء فيه: "الانتماء والتاريخ.. محمد عبدالشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا.. شكرًا يا شيفو.. على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك.

ونجح محمد عبد الشافي في تحقيق 3 بطولات دوري ممتاز مع الزمالك وبطولة كأس السوبر الإفريقي، ومثلها للسوبر المصري، و4 بطولات كأس مصر.

كما نجح في تحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني في أنجولا عام 2010.