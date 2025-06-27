شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ عبد الشافي بعد إنهاء مسيرته الكروية

وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، رسالة تقدير مؤثرة إلى زميله المعتزل محمد عبد الشافي، مؤكدًا أنه من أعظم من ارتدوا قميص القلعة البيضاء.

وقال شيكابالا، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": “عبد الشافي هو أعظم من دخل غرف الملابس في نادي الزمالك من وجهة نظري، وكان يستحق أكثر من ذلك، لن أستطيع أن أوفيه حقه بالكلام، لذلك أشكر الجماهير الذين أشعروه بقيمته عند اعتزاله”.

ووجّه نادي الزمالك رسالة تقدير ووداع للنجم المخضرم محمد عبد الشافي، عبر حسابات النادي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نهاية مشواره مع الفريق، حيث جاء في الرسالة: “الانتماء والتاريخ محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا.. شكرًا يا شيفو… على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك”.