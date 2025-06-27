ضحايا حادث الإقليمي | وضع اسم كل فتاة على نعشها في مشهد أبكى الجميع |صور

شيع العشرات من أهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية جثامين 18 فتاة الي مثواهم الأخير.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مركز الشباب القرية من أمام المسجد الكبير.

واصطف 18 صندوق أمام المسجد ووضع اسم كل ضحية علي الصندوق في مشهد ابكي الجميع.

وسيطرت حالة من الحزن والصراخ والبكاء علي أهالي القرية والذين أكدوا أن الضحايا بينهم أشقاء واولاد عم ومنهم في منزل واحد.

وأكد الأهالي أن الفتيات كنا يخرجان للعمل في حصاد العنب في المزارع يوميا من اجل 120 جنيها من أجل تجهيز أنفسهم للزواج.

وفي يوم الحادث خرجت الفتيات دون رجعة حيث كانوا يستعدون للذهاب الي العمل ولكن أطاحت السيارة التريلا باحلامهم ولقوا مصرعهم.

بكاء وصراخ وعويل وسيدات تتشحن بالسواد حزنا علي فتيات القرية عرائس الجنة.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع 19 فتاة وشاب في حادث علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.

بالانتقال تبين اصطدام سيارة تريلا مع سيارة ميكروباص تقل عدد من العمالة أثناء ذهابهم الي عملهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.