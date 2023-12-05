الجيش الإسرائيلي: يوجد 138 أسيرا محتجزا لدى حماس في غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال هناك 138 أسيرا محتجزا لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحركة لن تتحدث عن عدد المحتجزين لديها من الجنود، مشيرا إلى أنه لم يحن الوقت بعد للحديث عن هذا الموضوع.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن "المزاعم الأمريكية عن انتهاكات في حق المحتجزين تهدف لتشويه صورة المعاملة الحسنة”.

كما دعا حمدان، منظمة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات، مضيفا أن "كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة شريك في الجريمة”.