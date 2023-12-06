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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر دعم السيسي.. نائب رئيس مستقبل وطن: لدينا أيديولوجية واضحة لدعم الوطن

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن

رحب النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، بحملة المرشح الرئاسي  عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وأعضاء الهئية البرلمانية وقيادات وممثلي الأحزاب والكيانات السياسية الحاضرة للمؤتمر الختامي للحزب لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وقال "عبد الجواد، إن حزب مستقبل وطن لديه أيديولوجية وأهداف واضحة لدعم الدولة ومؤسساتها في وجود زعيم وقائد مثل الرئيس السيسي، وأن لهم أجندة عمل قائمة على محورين.

وأوضح، أن المحور الأول المجتمعي والخدمي ويشمل تنظيم العديد من الفعاليات الجماهيرية التي قدمها الحزب خلال سنوات وفي إجمالها لدعم محدودي الدخل، والثاني هو المحور السياسي بما يملكه الحزب من هيئة برلمانية التي ناقشت وطرحت مشروعات لقوانين اتفقت فيها أحيانا مع الحكومة واختلفت أحيانا، وكله بهدف واحد، وهو دعم مشروع الجمهورية الجديدة وخدمة صالح المواطن.

وانطلق، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك بحضور المستشار محمود فوزي.

كما شهدت الصالة المغطاة باستا القاهرة الدولي مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ورموز المجتمع بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك بحضور الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي.

هذا ويبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع،والمقرر له  من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

السيسي مستقبل وطن النائب أحمد عبدالجواد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن

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