السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

قالت سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك “خلي بالك عند غسل الحلل الألومنيوم فان ممنوع استخدام سلك خشن يفضل إسفنجة مواعين ناعمة لان غسيل بسلك يسبب خدوشا في قلب الحلة أو الطبق ويسهل عملية تطاير جزء من الألمونيوم وقت الطبخ غير استقرار بقايا أكل بالخدوش والتي تصبح محملة ببعض الجراثيم الخطيرة التي تنتشر عند تاني استخدام”.

احترس من الطبخ في اواني الجرانيت والسيراميك

تابعت أن الجرانيت فإنه ينطلق منها غاز الرادون الطبيعى بنسب غير آمنة وللعلم أن غاز الرادون هو المسبب الثانى لسرطان الرئة أن بعض أنواع الجرانيت لانتاج الرادون فقط بل تنتج اشعاعا ساما يسمى جاما بنسبة تصل إلى ٥٠٠ ملجم فى العام وأن تعرض الشخص لهذا الإشعاع ٤ ساعات يوميا يعنى خطورة مؤكدة على صحته.

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