أين يمكن لـ بوتين السفر هروبا من قرار اعتقاله | وما تهمته .. وهل تستطيع المحكمة الجنائية معاقبته؟

امتنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السفر إلي زيارة أي من الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، خوفا من تعرضه لخطر الاعتقال بموجب مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.



وعلى الرغم من أن المذكرة قيدت سفر بوتين ، فإنه لا يبدو مؤكدًا أنه أو غيره من القادة الروس الكبار سيحاكمون بموجب القانون الدولي. وفي الوقت نفسه ، تحقق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب جرائم أخرى محتملة. ومن جانبها ، أحالت أوكرانيا الجنود الروس المحتجزين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غضون أشهر من بدء الصراع.



ما جرائم الحرب؟

هي انتهاكات لقواعد الحرب المنصوص عليها في معاهدات مختلفة ، ولا سيما اتفاقيات جنيف ، وهي سلسلة من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين عامي 1864 و 1949. وتشمل جرائم الحرب القتل العمد والتعذيب والاغتصاب واستخدام الجوع كسلاح وإطلاق النار على المقاتلين الذين استسلموا ونشر أسلحة محظورة مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومهاجمة المدنيين عمدا. ورفض الكرملين الاتهامات بأن قواته ارتكبت مثل هذه التجاوزات في أوكرانيا.



ما تهمة بوتين؟

في مذكرات اعتقال صدرت في 17 مارس ، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية المقررة في لاهاي بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا ، مفوضة حقوق الطفل لديه ، بتحمل المسؤولية عن ترحيل غير قانوني للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب. وتقدر خبراء حقوق الإنسان أن أكثر من 19 ألف طفل تم ترحيلهم حتى أواخر أغسطس. ويقول المسؤولون الروس إنهم استقبلوا الأطفال كإجراء إنساني في زمن الحرب.



كيف أثرت المذكرة على سفر بوتين؟



منذ أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن المذكرة ، لم يغادر بوتين روسيا إلا لزيارة دول أخرى ليست أطرافًا في المحكمة - الصين وجمهوريات سوفيتية سابقة بيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان - بالإضافة إلى المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.



وقال الكرملين إنه سيزور في 6 ديسمبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، والتي ليست أيضًا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.



وتخلى بوتين عن قمة بريكس في منتصف أغسطس في جنوب أفريقيا بعد أن أوضحت هذه الدولة أنها كدولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية سيتعين عليها اعتقاله.



ما الجرائم التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية؟



أرسلت فريقًا من 42 شخصًا إلى أوكرانيا للتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة. وعلى الرغم من أن أوكرانيا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ، إلا أنها قبلت اختصاص المحكمة للحوادث التي وقعت على أراضيها بدءًا من أشهر قبل أن تستولي روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.



إضافة إلى جرائم الحرب ، تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتعرف الأولى بأنها أفعال مثل القتل والاستعباد والترحيل والسجن والاغتصاب والفصل العنصري عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين.



ويعرف الإبادة الجماعية في اتفاقية أممية لعام 1948 بأنها أفعال محددة تهدف إلى “تدمير ، كليًا أو جزئيًا ، مجموعة وطنية أو عرقية أو عرقية أو دينية”.



واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية ، قائلاً إن بوتين ينوي إنهاء وجود أوكرانيا كأمة.



ما موقف أوكرانيا؟

بمساعدة عدد من الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بدأ المسؤولون الأوكرانيون في جمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في وقت مبكر من الصراع. وبحلول منتصف عام 2023 ، فتحوا 80000 قضية.



وفي المحاكمة الأولى ، حكمت محكمة أوكرانية على جندي روسي بالسجن مدى الحياة لقتله مدنيًا غير مسلح. وفي الثانية ، حصل جنديان على 11.5 عامًا لقصفهما منشأة تعليمية. وفي تعليق نشر في The Conversation ، قال روبرت غولدمان ، رئيس اللجان الدولية للقضاة ، إن موقف أوكرانيا مسموح به بموجب القانون الدولي ولكنه قابل للجدل.



كيف تمت محاكمة جرائم الحرب في الماضي؟



في تمرين مبكر للعدالة الجنائية الدولية ، حاكمت القوى المتحالفة وعاقبت القادة الألمان واليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية ، وحكمت على بعضهم بالإعدام. ونظرًا لأن الحلفاء منحوا أنفسهم الحصانة من تهم جرائم الحرب ، فقد انتقدت المحاكم على أنها عدالة الفائزين. ولتجنب هذا التضارب في المصالح ، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاكم دولية مستقلة لمحاكمة الفظائع في البلقان ورواندا في التسعينيات. وأحيت تلك الأهوال فكرة من القرن التاسع عشر بإنشاء محكمة عالمية دائمة لمحاسبة الأشخاص على أفعال الوحشية الجماعية. وولدت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 من معاهدة تسمى ميثاق روما. وبصرف النظر عن روسيا والصين ، فإن الدول غير الموقعة البارزة تشمل الهند والولايات المتحدة ، والتي تقول إن وضع مواطنيها تحت اختصاص المحكمة سينتهك حقوقهم الدستورية.