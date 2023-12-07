اخبار مصر|أمريكا وفرنسا تستعرضان قوتهما العسكرية في إيديكس 2023.. السيطرة على حريق قرب مطار القاهرة

اخبار مصر .. تجول "صدى البلد" داخل الجناح الأمريكي المشارك في معرض إيديكس 2023، بكبرى شركات التسليح والدفاع الأمريكية في المعرض، وعرضت منتجاتها العسكرية، وكانت من ضمن الشركات العارضة هيش شركة بوينج وشركة لوكهيد مارتن... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

يستخدمها الجيش المصري|أقوى الأسلحة العالمية تستعرضها الصين في معرض إيديكس 2023.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح على هامش فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، حيث تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة.

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

حذرت هيئة الأرصاد، في بيان عاجل على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك من تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ ️لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية لأجنحة معرض إيديكس والمرور على عدد من الشركات العارضة، وإستمع من ممثلوا الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية.

أجهزة رؤية حرارية وأنظمة إدارة النيران محلية الصنع في جناح الشركة العربية العالمية للبصريات

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

تعزيز مبادئ الحوكمة| وزير السياحة: نناقش تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران

ترّأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار رائعة للركاب.. الشركة الفرنسية تعلن تخفيض زمن التقاطر بالخط الثالث للمترو

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو تخفيض زمن التقاطر إلى ٥ دقائق و٣٠ ثانية بدلاً من ٦ دقائق و٣٠ ثانية.

البابا تواضروس الثاني يطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أول ساعة

وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المصريين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، لافتا إلى أن المصريين في الخارج ظهروا في مجملهم بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات.



البابا تواضروس عن الحرب في غزة : أين ذهبت الإنسانية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه يصلى من القلب لكى يعطي الله النعمة والحكمة والتدبير الحسن، لأولي الأمر على مستوى العالم، وأنه حينما يتابع الأخبار يتساءل أين ذهبت الإنسانية ، محذرا من أن العنف لا يجلب سوى العنف وبل عنف أكبر، ومع تصاعد العنف يضيع معنى الإنسانية.

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

انخفاض قيمة الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الأعلاف، أمس الثلاثاء، وهو ما يؤثر على أسعار الدواجن بالأسواق، وتأرجح الطن بين 22000 جنيه إلى 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن ، ويتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض أسعارها كلما تنخفض أسعار الأعلاف.

«المصرية للاتصالات»: انتظام خدمة الإنترنت على مستوى الجمهورية.. وتعويض جميع العملاء بـ10 جيجابايت

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

نشب قبل قليل، حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في مطار القاهرة الدولي، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.

حقيقة قرار عدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية بـ صفوف النقل إلى المجموع الكلي

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بعدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل إلى المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول خلال العام الحالي 2023/2024.

رقم غير مسبوق.. مدبولي: نفذنا 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح.. تفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار في مستهل الجلسة، إلى نتائج مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي

تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة - الأقصر والواسطي - الفيوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة - الأقصر و الواسطي - الفيوم، اعتبارا من يوم 8/12/2023.

الوزراء: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية لحماية الرقعة الزراعية

وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة وهم اسم العميد إبراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي.

تقرير أممي: تغير المناخ زاد من الجوع في الشرق الأدنى.. والحروب زادت الأمر سوءًا

كشف تقرير أصدرته "الفاو" عن تهديدات تغير المناخ وجائحة كوفيد 19 على حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.