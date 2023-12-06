عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

حريق محدود في مطار
حريق محدود في مطار القاهرة

نشب قبل قليل، حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في مطار القاهرة الدولي، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة الدولي، فإن الحريق المحدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالمطار وتم السيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.

وتعزز سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، سبل الحماية والأمان والسلامة داخل مباني ركاب مطار القاهرة الدولي والمباني الملحقة، عبر استخدام أحدث الأجهزة وأنظمة الحماية منعا لحدوث أي مواقف طارئة قد تعرقل سير الحركة الجوية بالمطار أو تؤثر على مداخله.

في الوقت نفسه، شكلت وزارة الطيران المدني، قبل عامين، لجنة عليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة، من مهامها الأساسية تفقد كافة حاويات الشحن والمباني المخصصة بالشحن التابعة للشركات داخل المطارات المصرية، في ضوء تفقد وسائل الحماية والأمان داخل هذه المباني منعا لحدوث أي طارئ.

حريق محدود في مطار القاهرة
حريق محدود في مطار القاهرة
حريق محدود في مطار القاهرة
حريق محدود في مطار القاهرة
مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

القضاء الإيراني يصدر حكما مغلظا على قتـ.لة قاسم سليماني

شكرا لمصر.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية بشأن خطة التهجير إلى سيناء

فصائل فلسطينية تقصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى

استشهاد 150 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمربع سكني بمخيم جباليا

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

نقابة الصحفيين.. توضيح هام بخصوص اشتراك مشروع العلاج والأوراق المطلوبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ