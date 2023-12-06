لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

نشب قبل قليل، حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في مطار القاهرة الدولي، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة الدولي، فإن الحريق المحدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالمطار وتم السيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.

وتعزز سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، سبل الحماية والأمان والسلامة داخل مباني ركاب مطار القاهرة الدولي والمباني الملحقة، عبر استخدام أحدث الأجهزة وأنظمة الحماية منعا لحدوث أي مواقف طارئة قد تعرقل سير الحركة الجوية بالمطار أو تؤثر على مداخله.

في الوقت نفسه، شكلت وزارة الطيران المدني، قبل عامين، لجنة عليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة، من مهامها الأساسية تفقد كافة حاويات الشحن والمباني المخصصة بالشحن التابعة للشركات داخل المطارات المصرية، في ضوء تفقد وسائل الحماية والأمان داخل هذه المباني منعا لحدوث أي طارئ.

حريق محدود في مطار القاهرة