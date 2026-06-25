هند الضاوي: إخفاقات غزة ولبنان وإيران تُحدث هزة داخل الموساد

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الاغتيالات التي نفذها الموساد جرى تسويقها إعلاميًا بشكل «مروع ومبالغ فيه»، رغم عدم وجود ما يبرر هذا الترويج أو الإعلان عن نجاحات، موضحة أن معظم تلك العمليات لم تُنفذ داخل دول مكتملة الأركان، بل في مناطق تفتقر لوجود دولة بالمعنى المؤسسي.

تهجير المواطنين الفلسطينيين

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الموساد أخفق في ملفات عدة، من بينها فشل تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة، وعدم الحسم في جنوب لبنان، فضلًا عن عدم إسقاط النظام الإيراني، إلى جانب إخفاقات أخرى في مهام متعددة.

وجود هزّة داخلية

وأشارت هند الضاوي إلى أن محاولة تجاوز هذا الفشل جاءت مع تولي رئيس جديد للموساد، حيث تم الاستعانة بـ«مجلس حكماء» من خارج الجهاز، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس وجود هزّة داخلية واضحة في بنية الموساد على خلفية تلك الإخفاقات المتراكمة.