معبر رفح يستقبل الدفعة 56 من العائدين لقطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، الدفعة الـ56 من العائدين الفلسطينيين، في الساحة الرئيسية بميناء رفح البري من الجانب المصري، تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري، بأن فريق من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في ميناء رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وأضاف المصدر، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

وتابع: أن السلطات المصرية تستعد لاستقبال الدفعة الـ56 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة نقطة طبية في ميناء رفح البري؛ لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.