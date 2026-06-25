قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5000 جنيه.. التأمينات تكشف مفاجأة بشأن المعاشات وتفاصيل الزيادة الجديدة
الكرات علي الطاير.. لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة إيران في المونديال
دعاء يوم عاشوراء للرزق وتفريج الكرب.. اغتنمه بـ 14 كلمة لا ترد
كليات التمريض.. تفاصيل أول حركة تكليف حسب الاحتياج وموعد التقديم
صعد بقيمة 40 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم
الفريق الطبي هيشتغل كام ساعة في اليوم.. تفاصيل الدليل التفصيلي لحساب وتخطيط القوى العاملة
ياسمين عز عن واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها: «اتضربت واتكسرت بسبب ضرس.. والمشهد غير إنساني»
مرضى أورام.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكرنك
3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعٌمان
كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معبر رفح يستقبل الدفعة 56 من العائدين لقطاع غزة

ميناء رفح
ميناء رفح
أ ش أ

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، الدفعة الـ56 من العائدين الفلسطينيين، في الساحة الرئيسية بميناء رفح البري من الجانب المصري، تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري، بأن فريق من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في ميناء رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وأضاف المصدر، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

وتابع: أن السلطات المصرية تستعد لاستقبال الدفعة الـ56 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة نقطة طبية في ميناء رفح البري؛ لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

ميناء رفح الفلسطينيين بميناء رفح ا الجانب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

المبادرة الحكومية المصرية "اطمئن"

تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية "اطمن"

المصنع المصري

وزير الاستثمار: المصنع المصري قادر على اختراق كافة الأسواق العالمية ومساندة المشروعات التصديرية أولوية للدولة

احمد موسي

أحمد موسى: لا صحة لانسحاب منتخب مصر من مواجهة إيران.. والمباراة لن تشهد أي فعاليات للمثلية

بالصور

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد