طبيبة شبرا الخيمة.. تحرك جديد من النقابة العامة للأسنان لدعم موقفها

واصلت العامة لأطباء أسنان مصر متابعة تطورات قضية طبيبة مركز طبي الكابلات، حيث أجرى وفد من النقابة زيارة إلى المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والمستشار ضياء الدين جعفر، رئيس نيابة شبرا ثان، للوقوف على آخر مستجدات التحقيقات.

ضم وفد النقابة الدكتور حازم البري، الأمين العام المساعد للنقابة، وأشرف عبد الحميد، محامي النقابة، وذلك في إطار متابعة القضية والتأكيد على موقف النقابة الداعم للطبيبة والدفاع عن حقوقها.

وخلال اللقاء، أكد المستشارون لوفد النقابة أن التحقيقات تُجرى بوتيرة سريعة للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، مشيرين إلى أنه تم الاستماع إلى أقوال الطبيبة من داخل المستشفى عقب إفاقتها من العملية الجراحية التي خضعت لها أمس.

وأوضحت النيابة، أنها تواصل مباشرة التحقيقات بشكل متواصل منذ أمس، مؤكدة أن قراراتها الأولية بشأن القضية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب جدًا.

من جانبها، أعربت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن تقديرها لمؤسسات القضاء المصري ودورها في إعلاء سيادة القانون وحفظ الحقوق، موجهة الشكر إلى المستشار محمد الجندي، المحامي العام، على اهتمامه بمتابعة القضية وسير التحقيقات، وكذلك إلى أعضاء النيابة القائمين على مباشرة التحقيق.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة القضية عن كثب، وستعلن أي مستجدات تتعلق بها فور ورودها.