الصين تنتقد مفاوضات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية وتعتبرها انتهاكا لحقوقها

انتقدت الصين اليوم /الخميس/ إجراء اليابان والفلبين مفاوضات بشأن ما وصفته بـ"ترسيم الحدود البحرية" دون إشراك بكين، معتبرة أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتمس حقوقها ومصالحها البحرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانج شياو قانج، في مؤتمر صحفي، إن المفاوضات التي أجرتها طوكيو ومانيلا بشأن مناطقهما الاقتصادية الخالصة المزعومة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فضلا عن مخالفتها للأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وأوضح أن المنطقة البحرية التي تسعى اليابان والفلبين إلى ترسيم حدودها تقع شرق جزيرة تايوان، مؤكدا أن للصين منطقة اقتصادية خالصة وجرفا قاريا في تلك المياه، وأن دوريات إنفاذ القانون التي نفذتها بكين هناك جاءت بشكل قانوني ومبرر وضروري لحماية سيادتها وحقوقها البحرية.

ورفض المتحدث الصيني الانتقادات التي وجهتها مكاتب تمثيل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تايوان، والتي اعتبرت أن التحركات الصينية تسهم في تصعيد التوترات الإقليمية، مؤكدا أن اليابان والفلبين هما الطرفان اللذان قاما بأعمال "انتهاك واستفزاز"، وأن حشد الحلفاء للضغط على الصين لن يغير من الحقائق على الأرض.





