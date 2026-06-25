شقيق زيكو: الفوز التاريخي للمنتخب على نيوزيلندا سيظل محفورًا بالذاكرة

أكد عبد الرؤوف، شقيق مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أنه يحرص على التواصل مع شقيقه قبل أي مباراة وبعدها للاطمئنان عليه ومساندته، مشيرًا إلى أنه نشر مقطع فيديو جمعه به عقب الفوز على نيوزيلندا.

وأضاف شقيق مصطفى زيكو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه تواصل مع شقيقه بعد مباراة نيوزيلندا، وأتاح له فرصة الحديث مع عدد من نجوم المنتخب، من بينهم الكابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر.

وتابع أنه كان متواجدًا في الشارع وقت الاتصال، وأن شقيقه حقق له حلمًا طال انتظاره، وهو التقاط صورة مع محمد صلاح، موضحًا أنه تمكن بالفعل من التصوير معه، كما تحدث أيضًا مع الكابتن حسام حسن.

وأشار إلى أن المنتخب يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن ما وصل إليه المنتخب والفوز بكأس العالم كان بمثابة حلم للجميع، وأن الانتصار على نيوزيلندا وتحقيق أول فوز تاريخي للفراعنة في كأس العالم سيظل محفورًا في التاريخ.

وفي ختام المداخلة، وجه الإعلامي مصعب العباسي رسالة إلى مصطفى زيكو عبر شقيقه، قائلًا: "منتظرين أهدافك في مباراة إيران، وعايزين هدفين في المباراة وتصدر المجموعة".