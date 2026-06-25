قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق
حسام بدراوي: اتصالات غربية خلال 2011 تحدثت عن صعود الإخوان إلى الحكم في المنطقة
حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة
إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظاهرة الصباح الباكر
فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو
هل تناول "العاشوراء" بيوم عاشوراء حرام؟.. عالمان من الأزهر يوضحان
أوبرا وينفري تستعيد واقعة سقوط ويتني هيوستن.. وعائلتها ترد على روايتها
رئيس شعبة الدواجن يحذر: تراجع الأسعار يهدد الصناعة.. ووفرة الإنتاج تصطدم بضعف الطلب
شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد: تقدم إيجابي في المراجعة السابعة لمصر
لماذا يعاني حراس المرمى في كأس العالم 2026؟ خبراء يكشفون تأثير الكرة الجديدة
بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شقيق زيكو: الفوز التاريخي للمنتخب على نيوزيلندا سيظل محفورًا بالذاكرة

منتخب مصر
منتخب مصر
اخبار توك شو

أكد عبد الرؤوف، شقيق مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أنه يحرص على التواصل مع شقيقه قبل أي مباراة وبعدها للاطمئنان عليه ومساندته، مشيرًا إلى أنه نشر مقطع فيديو جمعه به عقب الفوز على نيوزيلندا.

وأضاف شقيق مصطفى زيكو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه تواصل مع شقيقه بعد مباراة نيوزيلندا، وأتاح له فرصة الحديث مع عدد من نجوم المنتخب، من بينهم الكابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر.

وتابع أنه كان متواجدًا في الشارع وقت الاتصال، وأن شقيقه حقق له حلمًا طال انتظاره، وهو التقاط صورة مع محمد صلاح، موضحًا أنه تمكن بالفعل من التصوير معه، كما تحدث أيضًا مع الكابتن حسام حسن.

وأشار إلى أن المنتخب يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن ما وصل إليه المنتخب والفوز بكأس العالم كان بمثابة حلم للجميع، وأن الانتصار على نيوزيلندا وتحقيق أول فوز تاريخي للفراعنة في كأس العالم سيظل محفورًا في التاريخ.

وفي ختام المداخلة، وجه الإعلامي مصعب العباسي رسالة إلى مصطفى زيكو عبر شقيقه، قائلًا: "منتظرين أهدافك في مباراة إيران، وعايزين هدفين في المباراة وتصدر المجموعة".

مصطفى زيكو منتخب مصر زيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

اجتماع تعليم قنا

مدير تعليم قنا يبحث استعدادات حركة النقل والندب للعام الدراسي الجديد

جامعة المنصورة

جامعة المنصورة الـ 39 عالميا في هدف الصناعة والابتكار بتصنيف التايمز

جانب من الحملات بسوهاج

تحرير 406 محاضر تموينية وضبط 10 أطنان سلع فاسدة بسوهاج

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد