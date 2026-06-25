شقيق زيكو: دعوات والدتي وراء نجاح مصطفى بالمونديال

أكد عبد الرؤوف، شقيق مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أن ما وصل إليه شقيقه من نجاح يعود إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم دعوات والدته المستمرة له، قائلًا: "أمي تدعو له دائمًا، والحمد لله على كل شيء، ومصطفى بار بأسرته وكل من حوله، ولا يتأخر عن مساعدة أي شخص".

وأضاف شقيق مصطفى زيكو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن مصطفى يحظى بمحبة الجميع، وقريب من الناس، مؤكدًا أن ما حققه من نجاح جاء نتيجة اجتهاده في التدريبات والمباريات، إلى جانب دعوات المصريين له.

ولفت إلى أنه يساند شقيقه في كل خطوة، موضحًا أن مصطفى يصغره بست سنوات، وكان يتوقع له مستقبلًا باهرًا منذ صغره، مضيفًا: "الحمد لله، مصطفى يسير في الطريق الصحيح ويحقق نجاحات متتالية".

وتابع أن بدايات مصطفى كانت مبشرة، مشيرًا إلى أن أول مباراة له مع الفريق الأول كانت مباراة ودية، وكان الكابتن ياسر رضوان يتابعه خلالها، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف، لتكون انطلاقة موفقة في مشواره الكروي.