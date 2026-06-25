قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام بدراوي: اتصالات غربية خلال 2011 تحدثت عن صعود الإخوان إلى الحكم في المنطقة
حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة
إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظاهرة الصباح الباكر
فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو
هل تناول "العاشوراء" بيوم عاشوراء حرام؟.. عالمان من الأزهر يوضحان
أوبرا وينفري تستعيد واقعة سقوط ويتني هيوستن.. وعائلتها ترد على روايتها
رئيس شعبة الدواجن يحذر: تراجع الأسعار يهدد الصناعة.. ووفرة الإنتاج تصطدم بضعف الطلب
شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد: تقدم إيجابي في المراجعة السابعة لمصر
لماذا يعاني حراس المرمى في كأس العالم 2026؟ خبراء يكشفون تأثير الكرة الجديدة
بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو
بأفكار خارج الصندوق.. كيف يخطط وزير الري لإدارة المنظومة المائية الصيفية من قلب أسيوط؟| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شقيق زيكو: دعوات والدتي وراء نجاح مصطفى بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
اخبار توك شو

أكد عبد الرؤوف، شقيق مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أن ما وصل إليه شقيقه من نجاح يعود إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم دعوات والدته المستمرة له، قائلًا: "أمي تدعو له دائمًا، والحمد لله على كل شيء، ومصطفى بار بأسرته وكل من حوله، ولا يتأخر عن مساعدة أي شخص".

وأضاف شقيق مصطفى زيكو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن مصطفى يحظى بمحبة الجميع، وقريب من الناس، مؤكدًا أن ما حققه من نجاح جاء نتيجة اجتهاده في التدريبات والمباريات، إلى جانب دعوات المصريين له.

ولفت إلى أنه يساند شقيقه في كل خطوة، موضحًا أن مصطفى يصغره بست سنوات، وكان يتوقع له مستقبلًا باهرًا منذ صغره، مضيفًا: "الحمد لله، مصطفى يسير في الطريق الصحيح ويحقق نجاحات متتالية".

وتابع أن بدايات مصطفى كانت مبشرة، مشيرًا إلى أن أول مباراة له مع الفريق الأول كانت مباراة ودية، وكان الكابتن ياسر رضوان يتابعه خلالها، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف، لتكون انطلاقة موفقة في مشواره الكروي.

شقيق زيكو منتخب مصر بالمونديال مصطفى زيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

اجتماع تعليم قنا

مدير تعليم قنا يبحث استعدادات حركة النقل والندب للعام الدراسي الجديد

جامعة المنصورة

جامعة المنصورة الـ 39 عالميا في هدف الصناعة والابتكار بتصنيف التايمز

جانب من الحملات بسوهاج

تحرير 406 محاضر تموينية وضبط 10 أطنان سلع فاسدة بسوهاج

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد