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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

المنتجات العسكرية
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر  حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

الهند

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الهندي في معرض إيديكس 2023، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الدفاعية الإيطالية بأجنحة متميزة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

الجناح الهندي في معرض إيديكس 2023

وتنوعت المعروضات ما بين " الطائرات المقاتلة - الطائرات بدون طيار - طائرات الاستطلاع - المدرعات -  الدبابات - المدفعية - الدفاع الجوي - الصواريخ - السفن الحربية - الغواصات - أنظمة الاتصالات - الردارات - أجهزة الحرب الإلكترونية -  الأسلحة الخفيفة - المدافع - أجهزة الاسلكي - أجهزة الرؤية الليلية".

المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023
المنتجات العسكرية الهندية في معرض إيديكس 2023

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

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