البابا تواضروس الثاني يطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أول ساعة

وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المصريين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، لافتا إلى أن المصريين في الخارج ظهروا في مجملهم بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات.

وأضاف البابا تواضروس - خلال عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء - أنه عل كل المصريين أن يشاركوا ويعبروا عن هذا الحق الدستورى ويكون لنا صوت انتخابى، فالمشاركة والتعبير أن تمارس حقك ويكون حضورك مهم".

وتابع قائلا، أن المشاركة تعلم أولادنا الحرص على وطنهم عندما يشاهدون أبائهم وأعمامهم هم يشاركون في الانتخابات".

ونوه البابا تواضروس إلى أن الانتخابات ستظل لمدة ثلاث أيام، مطالبا المصريين بشكل عام وليس الأقباط فقط على حد وصفه بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع من أول ساعة فى فتح باب التصويت يوم الأحد حتى يكون هناك فرصة للأخرين للتصويت وعدم الاعتماد على اليوم الثالث أو الساعات الأخيرة.