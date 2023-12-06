في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية لأجنحة معرض إيديكس والمرور على عدد من الشركات العارضة، وإستمع من ممثلوا الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية.

وزير الدفاع

وأعرب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع عن تقديره لكافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتماً الجولة التفقدية بالإشادة بكافة الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على إستقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.

رئيس الأركان

كما إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق "جيل بويدفيزى" المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية .

وعقب اللقاء قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض إطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات معرض إيديكس الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

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