أجهزة رؤية حرارية وأنظمة إدارة النيران محلية الصنع في جناح الشركة العربية العالمية للبصريات

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح الشركة العربية العالمية للبصريات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تميز الجناح الخاص بالشركة بعرض العديد من الأجهزة المختلفة سواء كانت "كاميرات - أجهزة رؤية ليلية - أجهزة حرارية - أجهزة ليزر - أجهزة كهروبصرية - وأجهزة المراقبة"، وذلك لتلبية احتياجات القوات المسلحة، كذلك المساهمة في عملية التنمية التي تشهدها مصر والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذ، كما يتم تصدير منتجات الشركة إلى الدول الصديقة والشقيقة.

الشركة العربية العالمية للبصريات

وعن المنتجات الذي تقدمها الشركة في معرض إيديكس 2023، تحدث المهندس هشام فكري من الشركة العربية العالمية للبصريات والذي أوضح أن الشركة تشارك هذا العام بأجهزة جديدة تعرض لأول مرة، منها جهاز Z50 ، وهو جهاز رؤية حراري طويل المدى، ويستخدم على العربات المدرعة والأماكن الثابتة، بالإضافة إلى جهاز V88 وهو جهاز رؤية حراري طويل المدى ويتم استخدامه باليد، كما أن الشركة قامت بعرض جهاز CLIP- ON، وهو للرؤية الليلية، ويتم استخدامه على القاذف RPG- 7.

وكشف المهندس هشام فكري من الشركة العربية العالمية للبصريات، أن الشركة قامت بعرض لأول مرة منظومة إدارة النيران للمركبات والمدرعات لرفع كفاءتها، وهي أول منظومة مصرية الصنع بالكامل، كما تم عرض جهاز D27، وهو للتنشين الحراري، ويتم تركيبه على جميع أنواع الأسلحة الصغيرة، موضحا أنه تم تصميم الكاميرا الخاصة به على أحدث التقنيات التكنولوجية للتصميم والتصنيع، ويتمتع بالمتانة والوزن الخفيف وسهولة الاستخدام، وهو مطابق للمواصفات العسكرية القياسية.

ولفت إلى أن هناك معروضات تم تطويرها منها منظومة الاشتباك والتحكم عن بعد والمطورة بنظام اتزان وتتبع الهدف آليا (Eagle)، موضحا أن العيار المعروض هذا العام 14.5 مللي، والذي عرض في المعرض السابق عيار النصف بوصة.

وأكد أن المنظومة صناعة مشتركة مع إسبانيا لكن بفضل الجهود تم هذا العام تصنيع 80% منها محليا، بعد أن كان يتم تصنيع 30% من المنتج عام 2021، لافتا إلى أنه حاليا تم تعميق الصناعة وأصبحنا نصنع مكوناته ونصدر قطع غيار الجهاز للشركة الإسبانية الأم.

الشركة العربية العالمية للبصريات

وتأسست الشركة العربية العالمية للبصريات في عام 1982، وبدأت في الإنتاج عام 1985، وتنتج الشركة الأنظمة البصرية التقليدية والكهروبصرية لأغراض التنشين والمراقبة وإدارة النيران لجميع الأسلحة الصغيرة والمدرعات والمدفعية والدفاع الجوي والبحرية والاستطلاع، وأجهزة الرؤية الليلية لكافة التطبيقات العسكرية والمدنية، والأنظمة المتكاملة للمراقبة، وأنظمة توليد الكهرباء، وأنظمة الإضاءة، وأنظمة الحاسبات الآلية والشبكات.

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.