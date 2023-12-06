فرنسا تعرض أسلحة حديثة يمتلكها الجيش المصري في معرض إيديكس 2023.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

داسو رافال

وتفقد "صدى البلد" الجناح الفرنسي المشارك في معرض إيديكس 2023، وهو أحد الأجنحة المهمة داخل المعرض، وكانت البداية بـ شركة "داسو رافال" الفرنسية، والتي تقوم بإنتاج أشهر الطائرات العالمية كـ "الميراج - الرفال"، وقد تزين الجناح الخاص بالشركة الفرنسية العملاقة بالطائرات الرفال والميراج المصرية، كذلك طائرات فالكون المدنية.

جناح رفال

والطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار .

جناح رفال

و "الرافال" هي مقاتلة من الجيل الرابع ++ ، وهي متعددة المهام، وتستطيع القيام بأعمال جمع المعلومات والاستطلاع عن الوحدات المعادية الجوية والأرضية، وتستطيع أن تقوم بمهام الدفاع الجوي والتفوق الجوي والإسناد الجوي والقصف الجوي الدقيق، بالإضافة إلي أنها تستطيع الهجوم على القطع البحرية ، كما أنها تمتلك ميزة البصمة الرادارية المنخفضة بخلاف البصمة الحرارية المنخفضة جدا، كما أن الطائرة تمتلك الأنظمة الإلكترونية والملاحية المتطورة، مما يعطيها قدرة الهجوم الصامت والقيام بعمليات إسكات الدفاعات الجوية واختراق العمق المعادي بفضل منظومة الحرب الإلكترونية.

جناح رفال

جناح رفال

جناح رفال

نافال جروب

كما تفقد "صدى البلد" شركة "نافال جروب" الفرنسية، والتي تقوم بإنتاج القطع البحرية العالمية، حيث تزين الجناح الخاص بالشركة الفرنسية العملاقة، بـ ماكيتات خاصة بالفرقاطات وحاملات الطائرات الموجودة بالبحرية المصرية والمصنع منها جزء محلي في ترسانة الإسكندرية.

نافال جروب

نافال جروب

نافال جروب

كما شاركت شركة "تاليس" الفرنسية المُتخصصة في مجالات الدفاع والنقل والفضاء والهوية الرقمية والأمن في معرض إيديكس 2023 بعرض أشهر منتجات الشركة العالمية.

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.