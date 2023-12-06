«المصرية للاتصالات»: انتظام خدمة الإنترنت على مستوى الجمهورية.. وتعويض جميع العملاء بـ10 جيجابايت

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

وأعربت الشركة، عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، وأنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وغير المتضررين بــ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية؛ نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقام فريق العمل بإصلاح العطل.