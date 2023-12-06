لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح على هامش فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، حيث تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة.

قائد القيادة الإستراتيجية

وقد إلتقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى بنائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "أكاديمية تاليس للتدريب" بالتعاون مع الجانب الفرنسى متمثلاً فى شركة تاليس العالمية وكذا الجامعة الفرنسية بالقاهرة وذلك فى إطار تطوير منظومة تأهيل وتدريب العناصر البشرية المصرية كأحد المكونات الأساسية فى مجال نقل تكنولوجيا التصنيع العسكرى.

وأكد الفريق أحمد خالد خلال اللقاء على أنه من المخطط تأهيل أعداد كبيرة من الشباب المصرى على مهارات فنية وتخصصية تؤهلهم للتعامل مع أحدث الأجهزة والمنظومات العالمية ، فضلاً عن حصولهم على شهادة معتمدة من الجامعة الفرنسية ومماثلة للتعليم الأوروبى توفر لهم فرص عمل متميزة فى مجالات التصنيع العسكرى والمدنى.

كما إلتقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى بنائب وزير الدفاع التركى، وممثل رئيس الأركان التركى ونائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

قائد القوات البحرية

فيما إلتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بكلاً من المدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وممثل القوات البحرية الروسية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية، ورئيس أركان الدفاع الجيبوتى يرافقه قائد خفر السواحل الجيبوتى، ومدير فرع شركة نافانتيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

قائد القوات الجوية

كما إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بكلاً من مساعد قائد القوات الجوية البرازيلية للشئون الإقتصادية والمالية والإدارية، ونائب رئيس شركة سافران الفرنسية حيث شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، كما إلتقى بالمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، ونائب مدير شركة بوينج الأمريكية، ومدير شركة "UANDRONE" اليونانية ، وممثلوا شركة "جال - أمروك" الإماراتية، وشركات تركيش أيروسبيس وهافيلسان وأسيلسان التركية، ورئيس هيئة أركان الجيش اليمنى، وممثلوا شركة LEONARDO HEL الإيطالية.

قائد قوات الدفاع الجوي

فيما إلتقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوي بممثلى شركتى "BHARAT ELECTRONICS LTD"، و"BHARAT DYNAMICS LIMITED" الهنديتين، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وممثلى شركة THALES الفرنسية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، وممثلى شركة MBDA الفرنسية، وممثل قائد قوات الدفاع الجوى القطرى، وممثلى شركتى فيكتور وmolniya الروسيتين.

مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية

كما إلتقى اللواء أح محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بنائب وزير الدفاع الأرمينى والوفد المرافق له، وممثل رئيس أركان الجيش الباكستانى ، ونائب وزير الدفاع التركي، ورئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية.

رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الأسكندرية

كما إلتقى اللواء مهندس حسام قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الأسكندرية مع رئيس هيئة تسليح جنوب أفريقيا.

الشركة العربية العالمية للبصريات

كما إلتقى اللواء أح طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية وشهد اللقاء توقيع إتفاقية تجديد الشراكة بين الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة تاليس العالمية التى تعد خطوة هامة فى طريق التعاون المشترك، حيث سيتم من خلال هذه الإتفاقية المزج بين الشركتين للتشجيع على الإبداع والنهوض بالإمكانيات التكنولوجية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.21 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.21 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.20 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.20 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.19 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.19 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.18 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.17 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.17 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.16 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.16 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.15 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.15 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.14 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.14 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM (2)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.11 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.11 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.10 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.10 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.09 PM

WhatsApp Image 2023-12-06 at 7.43.59 PM (1)