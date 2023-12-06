عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

صدى البلد

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح على هامش فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، حيث تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة.

قائد القيادة الإستراتيجية

وقد إلتقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى بنائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "أكاديمية تاليس للتدريب" بالتعاون مع الجانب الفرنسى متمثلاً فى شركة تاليس العالمية وكذا الجامعة الفرنسية بالقاهرة وذلك فى إطار تطوير منظومة تأهيل وتدريب العناصر البشرية المصرية كأحد المكونات الأساسية فى مجال نقل تكنولوجيا التصنيع العسكرى.

وأكد الفريق أحمد خالد خلال اللقاء على أنه من المخطط تأهيل أعداد كبيرة من الشباب المصرى على مهارات فنية وتخصصية تؤهلهم للتعامل مع أحدث الأجهزة والمنظومات العالمية ، فضلاً عن حصولهم على شهادة معتمدة من الجامعة الفرنسية ومماثلة للتعليم الأوروبى توفر لهم فرص عمل متميزة فى مجالات التصنيع العسكرى والمدنى.

كما إلتقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى بنائب وزير الدفاع التركى، وممثل رئيس الأركان التركى ونائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

قائد القوات البحرية

فيما إلتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بكلاً من المدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وممثل القوات البحرية الروسية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية، ورئيس أركان الدفاع الجيبوتى يرافقه قائد خفر السواحل الجيبوتى، ومدير فرع شركة نافانتيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

قائد القوات الجوية

كما إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بكلاً من مساعد قائد القوات الجوية البرازيلية للشئون الإقتصادية والمالية والإدارية، ونائب رئيس شركة سافران الفرنسية حيث شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، كما إلتقى بالمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، ونائب مدير شركة بوينج الأمريكية، ومدير شركة "UANDRONE" اليونانية ، وممثلوا شركة "جال - أمروك" الإماراتية، وشركات تركيش أيروسبيس وهافيلسان وأسيلسان التركية، ورئيس هيئة أركان الجيش اليمنى، وممثلوا شركة LEONARDO HEL الإيطالية.

 قائد قوات الدفاع الجوي

فيما إلتقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوي بممثلى شركتى "BHARAT ELECTRONICS LTD"، و"BHARAT DYNAMICS LIMITED" الهنديتين، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وممثلى شركة THALES الفرنسية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، وممثلى شركة MBDA الفرنسية، وممثل قائد قوات الدفاع الجوى القطرى، وممثلى شركتى فيكتور وmolniya الروسيتين.

مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية

كما إلتقى اللواء أح  محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بنائب وزير الدفاع الأرمينى والوفد المرافق له، وممثل رئيس أركان الجيش الباكستانى ، ونائب وزير الدفاع التركي، ورئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية.

رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الأسكندرية

كما إلتقى اللواء مهندس حسام قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الأسكندرية مع رئيس هيئة تسليح جنوب أفريقيا.

الشركة العربية العالمية للبصريات 

كما إلتقى اللواء أح  طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية وشهد اللقاء توقيع إتفاقية تجديد الشراكة بين الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة تاليس العالمية التى تعد خطوة هامة فى طريق التعاون المشترك، حيث سيتم من خلال هذه الإتفاقية المزج بين الشركتين للتشجيع على الإبداع والنهوض بالإمكانيات التكنولوجية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.

WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.21 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.21 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.21 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.21 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.20 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.20 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.20 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.20 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.19 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.19 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.18 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.18 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.17 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.17 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.17 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.17 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.16 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.16 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.16 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.16 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.15 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.15 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.15 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.15 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.14 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.14 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.14 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.14 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.13 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.11 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.11 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.11 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.11 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.10 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.10 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.09 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 8.14.09 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 7.43.59 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 7.43.59 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-06 at 7.43.59 PM
WhatsApp Image 2023-12-06 at 7.43.59 PM
القوات المسلحة معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس تقنية الفيديو القوات البحرية القوات الجوية قوات الدفاع الجوي شركة ترسانة الإسكندرية الشركة العربية العالمية للبصريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

بكامل نجومه.. قائمة الاتحاد السعودي منافس الاهلي في كأس العالم للأندية

الأقصى في خطر| الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لهذا السبب

تطور جديد في إصابة محمد عبد المنعم مع الأهلي

أحمال بدنية وخطط تكتيكية.. الأهلى يواصل استعداداته لشباب بلوزداد الجزائري| شاهد

قرّبنا | أحمد موسى يزف نبأ سارًا بشأن أزمة أسعار السكر

إسماعيل هنية: الأمم المتحدة يجب أن تتحرّر من القيود الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

فيديو

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ