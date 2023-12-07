أخبار التوك شو.. قرّبنا | أحمد موسى يزف نبأ سارًا بشأن أزمة أسعار السكر.. قصف إسرائيلي مكثف على جنوب قطاع غزة.. ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

«أبو العينين» يطالب بإنشاء لجنة برلمانية لمراقبة توصيات مؤتمر المناخ وحجم الالتزام بها|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دبي على هامش مؤتمر المناخ كوب 28، والذي قال فيه إنه يوجد نقاش كبير حول الوقود الأحفوري في الوقت الحالي، موضحًا أن كل المحاولات التي حصلت على مستوى العالم لاستخدام الطاقة النظيفة لا تتعدى الـ 20%، وهذا الكم المطلوب تغييره.

قرّبنا | أحمد موسى يزف نبأ سارًا بشأن أزمة أسعار السكر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه تم الاقتراب من حل أزمة السكر خلال الفترة المقبلة إذ أنه يبدو أن الأزمة قاربت على الانتهاء في الفترة المقبلة، "أنا بقول أهو يبدو أن إحنا قربنا من انتهاء أزمة السكر خلال الفترة المقبلة، ليه بقول كده عشان حضراتكم عارفين أن ملفات الأمن الغذائي والاستراتيجي الخاص بالناس هو الملف الشاغل على مدار الوقت".

ملحمة إنسانية|انتصار السيسي : كل الشكر لمؤسسة الهلال الأحمر لدعم أشقائنا بغزة

تفقدت السيدة إنتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية مؤسسة الهلال الأحمر المصري، ووجهت الشكر والتقدير للمؤسسة على الجهود التي تقوم بها لدعم الأشقاء في غزة.

الحملة الانتخابية للسيسي: أزمة غزة خلقت لدى المواطن وعيا بأهمية وجود قيادة حكيمة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن يوم ٧ اكتوبر هو تحول في أحداث اقليمية مرت بها المنطقة، لافتا الى أن مسببات وتاريخ وافعال ورود افعال هذا اليوم لها سوابق تاريخية.

قصف إسرائيلي مكثف على جنوب قطاع غزة.. ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين

فادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود قصف إسرائيلي مكثف على جنوب قطاع غزة ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّنا ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تتعمد استهدافنا

قال عمر نزال، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن استهداف الصحفيين خلال العدوان الإسرائيلي قطاع غزة كان متعمدا..فهم يقوموا بعملية اغتيال ممنهجة للصحفيين في غزة.

الأونروا: الوضع في غزة كارثي ونخشى انتشار الكوليرا

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، إن منظمة الصحة العالمية قالت أن الفترة الحالية في غزة هي الاصعب والأخطر في تاريخ العمل الإنساني، متابعا: يتم تدمير البنية التحتية بشكل كامل داخل القطاع، وهو ما لم نشهده منذ الحربين العالمية الأولى والثانية.

نقيب الصيادلة يكشف حقيقة نقص واختفاء بعض الأدوية من الأسواق.. فيديو

طمأن الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة المصريين بأن صناعة الأدوية في مصر هي صناعة عميقة ولها جزور ولها الريادة في الدول العربية وفي المنطقة الافريقية كلها، مضيفا أن مصر لديها ١٩٤ مصنع على أحدث المصانع الموجودة فى العالم.

وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال لم يتمكن من كسر إرادة الفلسطينيين

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن الاحتلال قطع الاتصالات للمرة الرابعة، بشكل متعمد، ولكن الاتصالات عادت مرة أخري بشكل ضعيف.