ملحمة إنسانية|انتصار السيسي : كل الشكر لمؤسسة الهلال الأحمر لدعم أشقائنا بغزة

تفقدت السيدة إنتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية مؤسسة الهلال الأحمر المصري، ووجهت الشكر والتقدير للمؤسسة على الجهود التي تقوم بها لدعم الأشقاء في غزة.

وقالت السيدة إنتصار السيسي، “كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة”.

ملحمة إنسانية متكاملة

وأضاقت قرينة رئيس الجمهورية، “لقد تشرفت بالتواجد في مركز إستقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة”.