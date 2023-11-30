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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين.. انتصار السيسي تزور مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

زارت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للاطمئنان على الرعاية والخدمة الطبية المقدمة للأطفال الفلسطينيين.

 

انتصار السيسي: خالص تقديري للأطقم الطبية بمستشفى العاصمة الإدارية لرعاية الأطفال الفلسطينيين

زارتهم بمستشفى العاصمة الإدارية| انتصار السيسي: قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين

 

وجهت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشكر والتقدير للأطقم الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة.

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للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين.. انتصار السيسي تزور مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة


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