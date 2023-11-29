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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زارتهم بمستشفى العاصمة الإدارية| انتصار السيسي: قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين

زيارة اليوم
زيارة اليوم

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشكر والتقدير للأطقم الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
 

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":" قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة.

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