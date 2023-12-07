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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يؤيد مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة ودعوته لمجلس الأمن لوقف الحرب

أحمد أبوالغيط الأمين
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تأييده وبقوة لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ودعوته لمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.

وكتب أبو الغيط عبر الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية على موقع X : أؤيد وبقوة مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة ‎@antonioguterres في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار علي خلفية الوضع الإنساني المتدهور في ‎قطاع غزة.


وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن التجاء السكرتير العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد علي فداحة الموقف.

وشدد أبو الغيط على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.


 

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