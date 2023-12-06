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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصيادلة يكشف حقيقة نقص واختفاء بعض الأدوية من الأسواق.. فيديو

أدوية
أدوية

طمأن الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة المصريين بأن صناعة الأدوية في مصر هي صناعة عميقة ولها جزور ولها الريادة في الدول العربية وفي المنطقة الافريقية كلها، مضيفا أن مصر لديها ١٩٤ مصنع على أحدث المصانع الموجودة فى العالم.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، ان هناك  إنتاج ادوية بيولوجية بمصر فهناك أطباء يصرون على كتابة الدواء بالاسم التجاري لديه، فكل دواء له ١٣ مثيلا بنفس الكفاءة وبنفس المواد الفعالة ، وكل عقار  له مثيل.

ونصح الدكتور محمد الشيخ الأطباء كتابة الروشتات بنفس الماده الفعالة وليس بشرط نفس الاسم التجاري للعقار.

أدوية بيولوجية صناعة الادوية نقيب صيادلة القاهرة الأسم التجاري المادة الفعالة

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