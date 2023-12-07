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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: الوضع في غزة كارثي ونخشى انتشار الكوليرا

غزة
غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، إن منظمة الصحة العالمية قالت أن الفترة الحالية في غزة هي الاصعب والأخطر في تاريخ العمل الإنساني، متابعا: يتم تدمير البنية التحتية بشكل كامل داخل القطاع، وهو ما لم نشهده منذ الحربين العالمية الأولى والثانية.

أضاف “عدنان أبو حسنة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مراكز الأيواء تشهد انتشار واضح للأوباء والفيروسات، حيث انتشر حالات الكبد الوبائي، متابعا: نخشى من انتشار الكوليرا نتيجة تناول السكان مياه ملوثة.

وأكمل: لدينا حوالي مليون و200 ألف نازح ولاجئ داخل مراكز الإيواء، والظروف في الداخل مهيئة تماما لانتشار الأمراض المعدية ومن بينهم الكوليرا.

وأوضح أن هناك محاولات كبيرة لدفع كل سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح في الوقت الراهن، متابعا: الأونروا قدم للمواطنين في مراكز الإيواء زجاجة مياه وعلبة من الفول لمدة يومين.

ونوه إلى حدوث كارثة كبرى في قطاع غزة سيكون لها تأثيرات على أمن المنطقة بالكامل..وسيكون هناك انهيار كامل ".

غزة الاونروا منظمة الصحة العالمية الكوليرا الكبد الوبائي قطاع غزة

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