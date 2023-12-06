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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحملة الانتخابية للسيسي: أزمة غزة خلقت لدى المواطن وعيا بأهمية وجود قيادة حكيمة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الأنتخابية للسيسي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن يوم ٧ اكتوبر هو تحول في أحداث اقليمية مرت بها المنطقة، لافتا الى أن مسببات وتاريخ وافعال ورود افعال هذا اليوم لها سوابق تاريخية.

واكد فوزي خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية mbcمصر، ان الحدث الإقليمي والأحداث على الحدود الشمالية الشرقية كانت محل إهتمام من المصريين لافتا إلى ان هذا الإهتمام ترجم بزيادة في الوعي وزيادة في الفهم والإدراك، فالحدود ملتهبة في كل مكان.

لظرف الاقليمي الذي حدث جعل المصريين توسع زاوية الرؤية

المواطن المصري أدرك وجود قيادة صاحبة تجربة وقيادة شجاعة وجرئية

وأضاف رئيس الحملة الإنتخابية للسيسي ان ما حدث بغزة خلق نوع من أنواع توسيع المدارك وزيادة الوعي وتوسيع الرؤية لدي المواطن بشكل كبير، فالظرف الاقليمي الذي حدث جعل المصريين توسع زاوية الرؤية لدى المصريين بشكل أكبر، مؤكدا ان المواطن المصري أدرك وجود قيادة صاحبة تجربة وقيادة شجاعة وجرئية على اتخاذ القرارت والقيادة ذو الخلفية العسكرية والتى ظهرت في سيناء والانفاق و ال ٦٠٠ مليار دولار الذي تم انفاقهم في تنمية سيناء بالإضافة الى تحديث قدرات الجيش والتطوير والتدريب المستمر.

رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزى سيناء غزة توسيع المدارك الخلفية العسكرية

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