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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الشيوخ الروسي: الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 مارس 2024

علم روسيا
علم روسيا

أعلن مجلس الشيوخ الروسي، أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجرى في 17 مارس 2024، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لبلاده في العالم العربي، مضيفا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق.

 

وأوضح بوتين أن التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة مع الإمارات في تقدم ملحوظ، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية.

 

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%، وفي سبيله إلى الازدياد.

الشيوخ روسيا بوتين الانتخابات اخبار التوك شو

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