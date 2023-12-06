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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

بوتين والأمير محمد
بوتين والأمير محمد بن سلمان

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية، حيث دار حديث بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي حول أن الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بالمملكة بعد استقلالها، حيث صحّح الأمير محمد بن سلمان معلومة تاريخية وقال: "السعودية لم تستقلّ، السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرةً في التاريخ".


وشدد الرئيس الروسي  "بوتين" علي أهمية مشاركة البلدين في التقديرات والتصوُّرات، فيما يخص التطوُّرات الأخيرة التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووجه بوتين دعوة لولي العهد السعودي لزيارة روسيا.

وكان قد أكد ولي العهد خلال جلسة المباحثات، أن المملكة وروسيا تعملان على استقرار المنطقة.

وعقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض.

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