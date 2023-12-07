بـ«جمل» و«زي بابا نويل».. آلاف السياح يحتفلون بـ«سانتا نيكولاس» بشواطئ مرسى علم|شاهد

احتفل الآلاف من السياح الأجانب في شواطئ مرسى علم اليوم بمناسبة ذكرى وفاة القديس نيكولاس، حيث شهدت الاحتفالات تنوعاً كبيراً وفعاليات مميزة تعكس الروح الميلادية والفرح الذي يرافق هذا اليوم المميز.

تزامنت الاحتفالات مع الذكرى السنوية لوفاة القديس نيكولاس في السادس من ديسمبر، حيث تنوعت الفعاليات بين زي بابا-نويل الذي جاب شواطئ مرسى علم، وجمل تجوب الساحل لإضفاء لمسة مميزة على الاحتفالات.. كما تم توزيع الورود والعصائر الطازجة بشكل سخي، وتم توزيع الحلوى على الأطفال الذين استمتعوا بالفعاليات والألعاب المتنوعة.

وفي هذا السياق، نظمت الفنادق الاحتفالات بالتعاون مع الخبراء السياحيين، حيث أكد عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مرسى علم استقبلت هذا الأسبوع حوالي 19 ألف سائح من مختلف دول أوروبا، حيث وصلوا على متن 95 رحلة طيران.

وأضاف عثمان أن الاحتفالات تضمنت برنامجًا متنوعًا، حيث شمل زي بابا-نويل جلب البهجة والسرور للصغار والكبار على حد سواء، بالإضافة إلى توزيع الورود والحلوى كرمز للفرح والسعادة في هذا اليوم المميز.

وفي الختام، يحتفل المسيحيون الأرثوذكس والكاثوليك بعيد القديس نيكولاس في 6 ديسمبر من كل عام، حيث يُذكر هذا القديس بأخلاقه النبيلة وعطفه على المحتاجين، ويُعرف بشخصية بابا نويل التي تُظهر العطاء والسخاء في موسم الأعياد.