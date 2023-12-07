صحف السعودية|زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب بحر قزوين بأذربيجان..البحرية المغربية تنقذ 56 مهاجرًا غير شرعي

سماء غائمة جزئيا على عدد من المناطق السعودية

البنك المركزي الصيني يضخ 363 مليار يوان في النظام المصرفي

البحرية المغربية تنقذ 56 مهاجرًا غير شرعي

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب بحر قزوين بأذربيجان

بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة انتهاء الصراع خلال أسابيع



نشرت صحف السعودية ، اليوم الخميس، عن موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة المدينة



نشرت صحيفة المدينة عن زيادة السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الصيني في النظام المصرفي اليوم، للمرة الثالثة على التوالي.

وضخ البنك اليوم 363 مليار يوان ( 51 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد ضخ 240 مليار يوان ( 74ر33 مليار دولار) أمس وفقا لنفس الآلية.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، فأن البنك المركزي يوضح أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية بالنظام المصرفي مقبولة ووفيرة، وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ونشرت المدينة عن إنقاذ وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم طرفاية، أمس، 56 مهاجرًا غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع واجه صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة.

الرياض

نشرت صحيفة الرياض السعودية عن أنباء ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحرقزوين في أذربيجان.

وأفاد مركز رصد الزلازل في أذربيجان، أن الزلزال وقع على عمق 68 كيلومترا, مبيناً أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

كما نشرت الرياض عن تعافي أسعار النفط اليوم، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا بما يعادل 0.5 % إلى 74.68 دولار للبرميل، كما علت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.6 % إلى 69.80 دولار للبرميل.

الشرق الأوسط

ونشرت الشرق الأوسط عن دعوة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك بعد تفعيل الأخير المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال بوريل عبر منصة (إكس): "أدعو أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي والشركاء الذين يشاركونهم الفكر إلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة... على مجلس الأمن التحرك فوراً لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة".

وأضاف: "أدعو أيضاً إسرائيل إلى السماح لجميع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المنسقة الأممية المقيمة للشؤون الإنسانية لين هاستينغز، بتقديم الدعم العاجل للمدنيين في قطاع غزة".

وأكد بوريل، أن عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية يجب أن يتوقف، مشيراً إلى تدمير المستوطنين الإسرائيليين مدرسة زنوتا في الضفة الغربية، والتي قال إن الاتحاد الأوروبي بناها من أجل توفير فرصة تعليمية للأطفال هناك. ووصف تدمير المدرسة بأنه مخالف للقانون الدولي.

ونشرت الشرق الاوسط نقلاً عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم، عن مسؤولين أميركيين القول إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع لا أشهر، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين لم تسمهم الصحيفة، إن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا لبلينكن عن اهتمامهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية حتى لا تتعرض البلاد لضربة اقتصادية، لكنهم لم يقدموا في الوقت ذاته ضمانات حول أمد الصراع.

وبحسب الصحيفة، فقد قال أحد المسؤولين الأميركيين إن هناك إدراكاً لدى الجميع بأنه كلما طال أمد هذه الحرب، أصبحت أصعب على الجميع.

من جهة أخرى، اعتبر بلينكن في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية، اليوم، أن حركة «حماس» الفلسطينية اختارت إنهاء عملية إطلاق سراح المحتجزين، وقال إن عليها أن تختار إطلاق هذه العملية مجدداً.

ونقلت الشبكة عن بلينكن القول: “الواضح لي، والواضح للرئيس الأميركي جو بايدن... الاختيار في يد "حماس”، هي أوقفت إطلاق سراح الرهائن. هي تراجعت عن التزاماتها تجاه إسرائيل وتجاه جميع المعنيين الآخرين".

في الوقت ذاته، رأى بلينكن أن إسرائيل تتخذ خطوات مهمة لتوفير حماية أفضل للمدنيين في جنوب قطاع غزة، وأن القوات الإسرائيلية تستجيب لدعوته للعمل بشكل مختلف في هذه المرحلة من الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عما فعلته في شمال غزة، بحسب ما ذكرته الشبكة الأميركية.



صحيفة اليوم

ونشرت اليوم عن كشف تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، و0.4% على أساس ربعي في الربع الثالث من العام الحالي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9%، على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 3.8% على أساس ربعي.

وقال تقرير صادر عن الهيئة: إن الأنشطة النفطية شهدت انخفاضا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17%، و8.5% على التوالي, فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.4% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بلغت نسبته 3.2%.

وأضاف التقرير، أن الواردات حققت نموا في الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 11.9% على أساس سنوي و1.7% على أساس ربعي، فيما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعا قدره 6.8% على أساس سنوي 1.99% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 5.0% على أساس سنوي و3.7%

على أساس ربعي.

وبحسب التقرير انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي، أما الصادرات فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 16.9% على أساس سنوى و10% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023م، إّ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في

الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26.3، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %15.3، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.5%.



ونشرت اليوم عن فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.84% ​​عند 33165.72 نقطة اليوم الخميس، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.74% عند 2369.61 نقطة.



الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيا على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، خاصة منطقة الحدود الشمالية، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على النصف الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على النصف الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على النصف الشمالي، ومن متر إلى مترين على النصف الجنوبي ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على النصف الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.